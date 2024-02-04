الخطر أكبر لدى النساء.. روشتة لقياس "الدهون المتراكمة بالجسم" وطرق كبحها

تشير العديد من الدراسات الطبية إلى أن نسب الدهون في الجسم يجب ألا تزيد عن معدلات معينة، وأن زيادة هذه المعدلات هي دليل على السمنة ومؤشر خطير ينذر بخطر الإصابة بعدة أمراض، وتبين بعض الدراسات أن معدلات الدهون الطبيعية تتراوح ما بين 8 و20% عند الرجال، و14 إلى 30% أحيانًا عند النساء.