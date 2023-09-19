إشارة لا تهملها إذا سمعتها قبل نومك.. احذر قد تكون مصاباً بالقلب!

كما يُعتبر نبض القلب المتسارع أثناء عدم القيام بأي مجهود علامة على انخفاض ضغط الدم، أو انخفاض نسبة السكر في الدم، أو فقر الدم، أو الجفاف أو أحد الآثار الجانبية للأدوية، لذلك إذا حدث لك هذا، فيجب رؤية الطبيب.