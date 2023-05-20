انتشار مقلق للسكتات الدماغية لدى الأصغر سنًّا.. تحذيراتٌ وبحث عن الأسباب

وأوضحت جمعية السكتات الدماغية الأمريكية، أن حدوث هذا الظرف الصحي الخطير بين مَن تبلغ أعمارهم 49 عامًا أو أقل في الولايات المتحدة؛ استمر في الزيادة على مدار الثلاثين عامًا الماضية.