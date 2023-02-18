"أشواجاندا".. تعرَّف على فوائدها في الطب البديل ومحاذير الإفراط في استخدامها

ونوّهت الهيئة في إنفوجراف معلوماتي، إلى أنه لا يمكن استخدام هذه العشبة في حال الحمل والرضاعة وأمراض المناعة وأمراض الغدة الدرقية وبعد العمليات الجراحية بمدة لا تقل عن أسبوعين.