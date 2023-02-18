"أشواجاندا".. تعرَّف على فوائدها في الطب البديل ومحاذير الإفراط في استخدامها

أوضحت هيئة الغذاء والدواء بعض استخدامات وفوائد عشبة "أشواجاندا" "الكرز" في الطب البديل، محذرة من الإفراط في استخدامها سواءً بالكمية أو المدة الزمنية لتفادي الإصابة بالأعراض الجانبية.
وقالت الهيئة إن عشبة "أشواجاندا" تستخدم في تقليل التوتر وتحسين جودة النوم والكميات المسموح بتناولها يجب ألا تتعدى الـ 1000 ملليجرام يومياً، لفترة زمنية تصل إلى 12 أسبوعاً.
ونوّهت الهيئة في إنفوجراف معلوماتي، إلى أنه لا يمكن استخدام هذه العشبة في حال الحمل والرضاعة وأمراض المناعة وأمراض الغدة الدرقية وبعد العمليات الجراحية بمدة لا تقل عن أسبوعين.
وحذّرت من أنها قد تتعارض مع بعض أدوية السكري وعلاج ارتفاع ضغط الدم وتزيد من خطر أعراضها الجانبية، وقد تقلل من فعالية أدوية تثبيط المناعة.
ولفتت إلى أن أبرز الأعراض الجانبية لها عند الاستخدام الطويل ولمدة تتجاوز الثلاثة أشهر أو الجرعات الكبيرة قد يتسبّب في أعراض جانبية، مثل المغص والإسهال والتقيؤ وفي حالات نادرة تلف الكبد.