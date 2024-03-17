تناول كميات كبيرة من المياه قبل الفجر.. تحذير من "النمر": لن تستمتع بنومك

وفي وقت سابق حذّر "النمر" من تأثير الصيام على مرضى القلب والسكري، مشدّدًا على ضرورة المراجعة بشكل مستمر، وفي حال نزول السكر عن 70 ملغ/ دسل عليه الإفطار فورًا حتى لو لم يتبقَّ على الأذان إلا دقيقة واحدة.