تناول كميات كبيرة من المياه قبل الفجر.. تحذير من "النمر": لن تستمتع بنومك

حذّر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من تناول كميات كبيرة من المياه خلال رمضان قبيل أذان الفجر يوميًّا.
وأضاف "النمر": الجسم لا يقوم بتخزين الماء الزائد عن حاجته، بل يتخلّص منه خلال 2-3 ساعات، بالإضافة إلى أن تناول كميات كبيرة من المياه قبل النوم يجعلك لا تستمتع أبدًا بنومك.
وفي سياق آخر كشف "النمر" عن أهمّ سببين للتعب والخمول في نهار رمضان، داعيًا إلى تفادي حدوثهما.
وأوضح "النمر" أن أهم سببين للتعب والخمول في نهار رمضان هما: "قلة فترة النوم، وقلة شرب الماء".
وفي وقت سابق حذّر "النمر" من تأثير الصيام على مرضى القلب والسكري، مشدّدًا على ضرورة المراجعة بشكل مستمر، وفي حال نزول السكر عن 70 ملغ/ دسل عليه الإفطار فورًا حتى لو لم يتبقَّ على الأذان إلا دقيقة واحدة.
وقال "النمر": مريض قلب وسكري أحسّ بدوخة قبل أذان المغرب بعشر دقائق، وعندما قاس السكر وجده 50 ملغ/دسل فلم يخبر أحدًا، وقرّر أن يتحمل حتى الأذان فأغمي عليه ودخل في غيبوبة سكر وتم نقله للعناية المركزة.
وتابع: إذا هبط مستوى السكر تحت 70 فأفطر حتى لو لم يتبقَّ على الأذان إلا دقيقة واحدة.