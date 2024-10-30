بعد حادث فتاة أمريكية.. خبراء: هذه أسباب التهابات العين المرتبطة بسوء استخدام العدسات اللاصقة وطرق الوقاية منها

يمكن أن يساعد التعرف على الأعراض مبكرًا في منع المضاعفات. كن منتبهًا للعلامات التالية:

• عدم وضوح الرؤية أو ضبابيتها

• احمرار العين أو التهابها

• عدم الراحة أو الألم أو الشعور بالحرقان

• إفرازات مائية أو لزجة

• حساسية الضوء

• الشعور المستمر بوجود جسم في العين