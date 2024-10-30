بعد حادث فتاة أمريكية.. خبراء: هذه أسباب التهابات العين المرتبطة بسوء استخدام العدسات اللاصقة وطرق الوقاية منها

تعتبر العدسات اللاصقة خيارًا مناسبًا لتصحيح الرؤية، ولكنها قد تؤدي أحيانًا إلى التهابات العين إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح، وقد تؤدي إلى العمى إذا لم تعالج الالتهابات سريعًا، كما حدث مع امرأة من ولاية تكساس الأمريكية، فقدت البصر في عينها اليمنى، عندما قامت بالسباحة في البحر والاستحمام، وهي ترتدي العدسات اللاصقة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يُعتقد أن الأمريكية بروكلين مكاسلاند، 23 عامًا، أصيبت بالطفيليات، التي تعيش في مياه الصنبور والمحيطات والبحيرات، ودخلت هذه الطفيليات العين من خلال التمزقات المجهرية في القرنية.
ويرصد تقرير على موقع "ليزك بلس" الطبي، أسباب التهاب القرنية لمستخدمي العدسات اللاصقة والأعراض الشائعة وكيفية تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام العدسات اللاصقة.
التهاب القرنية، هو عدوى تصيب القرنية، هو مشكلة شائعة بين مرتدي العدسات اللاصقة، ويمكن أن تسبب هذه الحالة إزعاجًا كبيرًا، وفي الحالات الشديدة، ندبات القرنية. وإذا تُركت دون علاج، فقد تؤدي الندبات إلى ضعف الرؤية، مما يتطلب أحيانًا عملية زرع قرنية لاستعادة الرؤية الواضحة.. يكون الخطر أعلى بين أولئك الذين لا يلتزمون بالممارسات الصحية الموصى بها عند استخدام عدساتهم.
تساهم مجموعة متنوعة من العوامل في الإصابة بالعدوى بين مستخدمي العدسات اللاصقة. وتشمل الأسباب الرئيسية ما يلي:
1- استخدام العدسات لفترة طويلة
يمكن أن يؤدي ارتداء العدسات لفترة أطول من الموصى بها إلى تقييد تدفق الأكسجين والسماح للبكتيريا بالتراكم.
2- النوم مع ارتداء العدسات
غالبًا ما يؤدي ارتداء العدسات طوال الليل (عندما لا تكون مصممة لذلك) إلى زيادة التعرض للبكتيريا، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالعدوى.
3- التلوث بالكائنات الحية الدقيقة
يمكن أن تدخل الفطريات والبكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى بسهولة تحت العدسات اللاصقة، مما يسبب التهابات مثل التهاب القرنية الجرثومي أو الفطري.
4- التنظيف غير الكافي
يؤدي التنظيف غير الكافي للعدسات أو الحافظات بشكل صحيح إلى نمو الميكروبات، مما يزيد من خطر الإصابة بعدوى العين.
5- التعرض للماء
يمكن أن تؤدي ملامسة الماء، بما في ذلك ماء الصنبور أو أثناء السباحة، إلى إدخال كائنات ضارة إلى العدسات.
يمكن أن يساعد التعرف على الأعراض مبكرًا في منع المضاعفات. كن منتبهًا للعلامات التالية:
• عدم وضوح الرؤية أو ضبابيتها
• احمرار العين أو التهابها
• عدم الراحة أو الألم أو الشعور بالحرقان
• إفرازات مائية أو لزجة
• حساسية الضوء
• الشعور المستمر بوجود جسم في العين
إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فاستشر طبيب العيون على الفور لمعالجة العدوى المحتملة وتجنب المزيد من الضرر لرؤيتك.
تبدأ الوقاية من عدوى العين باتباع عادات جيدة للعناية بالعدسات. اتبع هذه الممارسات الأساسية:
1- استبدال العدسات بانتظام
اتبع جدول استبدال العدسات بدقة. يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام العدسات اللاصقة إلى إجهاد العين والإصابة بالعدوى.
2- التنظيف بشكل صحيح
استخدم محلولًا مطهرًا في كل مرة تخزن فيها العدسات. تجنب إعادة ملء المحلول القديم أو إعادة استخدامه، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى التلوث.
3- العناية بعلب التخزين
نظف العلب بانتظام واستبدلها كل ثلاثة أشهر لتجنب تراكم البكتيريا.
4- تجنب النوم بالعدسات اللاصقة
قم بإزالة العدسات قبل النوم ما لم تكن مصممة خصيصًا للارتداء طوال الليل.
5- ابتعد عن الماء
احرص على عدم غمر العدسات في الماء، سواء كان ذلك من الدش أو حمام السباحة أو الصنبور.