"الصحة": التنمُّر المتكرّر وراء ترك أكثر من 10% من الطلاب المدرسة

كشفت وزارة الصحة أن أكثر من 10% من الطلاب الذين يتركون المدرسة يفعلون ذلك بسبب تعرُّضهم للتنمُّر المتكرّر.
ودعت الوزارة إلى الاطلاع على الدليل الذي أصدرته تحت عنوان "التنمُّر بين الطلاب"، مشيرة إلى أنه كي يتم اعتبار السلوك تنمُّراً يجب أن يكون عدوانياً ويتضمن اختلال توازن القوى وتكرار التنمُّر.
وأشارت إلى أن طالباً من كل خمسة طلاب أبلغ عن تعرُّضه للتنمُّر خلال العام الدراسي.
ولفتت "الصحة" إلى أن هناك أربعة أشكال من التنمُّر، وهي: "اللفظي والجسدي والاجتماعي والإلكتروني"، وذكرت أن التنمُّر اللفظي الدائم نسبته 79%، بينما تبلغ نسبة التنمُّر الاجتماعي 50%، فيما يصل التنمُّر الجسدي إلى 29% والتنمُّر الإلكتروني 25%.