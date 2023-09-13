"الصحة": التنمُّر المتكرّر وراء ترك أكثر من 10% من الطلاب المدرسة

ولفتت "الصحة" إلى أن هناك أربعة أشكال من التنمُّر، وهي: "اللفظي والجسدي والاجتماعي والإلكتروني"، وذكرت أن التنمُّر اللفظي الدائم نسبته 79%، بينما تبلغ نسبة التنمُّر الاجتماعي 50%، فيما يصل التنمُّر الجسدي إلى 29% والتنمُّر الإلكتروني 25%.