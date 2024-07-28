فتح للشهية ومقو للمناعة.. "أستاذ عقاقير" يكشف عن 10 فوائد لـتناول "الفلفل الأحمر"

وقال "مركب الكبساسين في هذه النبتة يعد المسؤولَ عن تنبيه دوران الدم، وتغيير تنظيم درجة الحرارة، وعندما يوضع على الجلد يزيل إحساس النهايات العصبية، كما يسهم في تنشيط إفراز العصارات الهضمية؛ ما يساعد على الهضم، وأيضاً في الوقاية من العدوى الفيروسية والبكتيرية التي تنشأ في الجهاز الهضمي، كما أنه من أكثر الأعشاب فتحاً للشهيّة".