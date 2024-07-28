فتح للشهية ومقو للمناعة.. "أستاذ عقاقير" يكشف عن 10 فوائد لـتناول "الفلفل الأحمر"

كشف أستاذ علم العقاقير الطبية الدكتور جابر القحطاني؛ عن أكثر من 10 فوائد واستعمالات للفلفل الأحمر، فيما نبّه لمجموعة من المحاذير والأضرار حال تناوله لمَن يستخدمون أدوية ارتفاع الضغط، وتكسر صفائح الدم والحموضة، والأسبرين والمسكنات.
وبيّن "القحطاني"؛ أن الفلفل الأحمر يستعمل على نطاقٍ واسع؛ مؤكداً أنه منبه ومقوٍ، يفرج تشنُّج العضلات، وطارد للأرياح، ومقوٍ لجهاز المناعة، ويزيد من تدفق الدم إلى الجلد، ويزيد التعرق.
وقال "مركب الكبساسين في هذه النبتة يعد المسؤولَ عن تنبيه دوران الدم، وتغيير تنظيم درجة الحرارة، وعندما يوضع على الجلد يزيل إحساس النهايات العصبية، كما يسهم في تنشيط إفراز العصارات الهضمية؛ ما يساعد على الهضم، وأيضاً في الوقاية من العدوى الفيروسية والبكتيرية التي تنشأ في الجهاز الهضمي، كما أنه من أكثر الأعشاب فتحاً للشهيّة".
وفي جانب الأضرار والمحاذير، لفت "القحطاني" إلى أن الفلفل الأحمر يتعارض مع الأدوية المثبّطة للحموضة، وارتفاع ضغط الدم، وتكسر صفائح الدم، والأسبرين، والأدوية المهدئة.