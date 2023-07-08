بارقة أمل للمسنّين.. FDA الأمريكية تمنح الموافقة الكاملة على عقار واعد لعلاج ألزهايمر

وكان Leqembi ثاني عقار لمرض ألزهايمر، تم تطويره بواسطة Eisai وBiogen للحصول على الموافقة؛ الأول، Aduhelm، تمت الموافقة عليه في عام 2021، لكن القرار كان مثيرًا للجدل إلى حدّ كبير؛ لأن البيانات حول فعاليته كانت غير متسقة.