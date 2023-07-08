بارقة أمل للمسنّين.. FDA الأمريكية تمنح الموافقة الكاملة على عقار واعد لعلاج ألزهايمر

في خطوة تجعله متاحًا على نطاق واسع من خلال التأمين الصحي الذي تديره الحكومة لصالح المسنّين؛ منحت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية FDA الموافقة الكاملة على دواء جديد لمرض ألزهايمر.
وطوّر دواء Leqembi بشكل مشترك من قبل Eisai اليابانية وBiogen من الولايات المتحدة، وعرض في تجربة سريرية لتقليل التدهور المعرفي بشكل متواضع بين المرضى في المراحل المبكّرة من المرض، لكن الدراسة أثارت أيضًا مخاوف بشأن الآثار الجانبية، بما في ذلك نزيف المخ وتورّمه.
وحاز Leqembi في البداية على "موافقة سريعة" من قبل إدارة الغذاء والدواء في يناير؛ ما يعني أنه لم تتم تغطيته على نطاق واسع من قبل برنامج الرعاية الطبية الذي تديره الحكومة لصالح الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر.
وقالت تيريزا بوراكيو المسؤولة البارزة في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان: "أثبتت هذه الدراسة التأكيدية أنها علاج آمن وفعال لمرضى ألزهايمر".
ويوصف Leqembi، المعروف أيضًا باسم lecanemab، وفق روسيا اليوم، بأنه علاج بالأجسام المضادة يتمّ حقنه في الدماغ كل أسبوعين، ويعمل عن طريق تقليل بروتين بيتا الأميلويد، وهو بروتين يتراكم في لويحات ويؤدي إلى موت خلايا الدماغ، فضلًا عن انكماش الدماغ.
وقالت جوان بايك، رئيسة جمعية ألزهايمر ومديرها التنفيذي: "هذا العلاج، رغم أنه ليس علاجًا، يمكن أن يمنح الأشخاص في مراحل مبكرة من مرض ألزهايمر مزيدًا من الوقت للحفاظ على استقلاليتهم والقيام بالأشياء التي يحبونها".
وكان Leqembi ثاني عقار لمرض ألزهايمر، تم تطويره بواسطة Eisai وBiogen للحصول على الموافقة؛ الأول، Aduhelm، تمت الموافقة عليه في عام 2021، لكن القرار كان مثيرًا للجدل إلى حدّ كبير؛ لأن البيانات حول فعاليته كانت غير متسقة.
وفي مايو أعلنت شركة الأدوية الأمريكية Eli Lilly ، أن عقارها donanemab أبطأ بشكل كبير التدهور المعرفي المرتبط بمرض ألزهايمر، وستسعى قريبًا للحصول على موافقة الجهات التنظيمية العالمية.