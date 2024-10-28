كونك رجلاً لا يعني أنك محصنٌ من سرطان الثدي.. تحذيرٌ يُطلقه "صحي القصيم"

يُذكر أن أعراض سرطان الثدي، وفق منظمة الصحة العالمية، تشمل "كتلة في الثدي أو سماكة دون ألمٍ في كثيرٍ من الأحيان، وتغيُّر حجم الثدي أو شكله أو مظهره، وترصّع أو احمرار أو انطباع أو تبدل آخر في الجلد، وتغيير في مظهر الحَلمة أو تغيير في الجلد المحيط بالحَلمة (الهالة)، وسائل غير طبيعي أو دموي من الحَلمة".