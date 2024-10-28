كونك رجلاً لا يعني أنك محصنٌ من سرطان الثدي.. تحذيرٌ يُطلقه "صحي القصيم"

كشف تجمُّع القصيم الصحي، أن سرطان الثدي لا يُصيب النساء فقط، محذراً من أن مثل هذا النوع من السرطانات يمكن أن يُصيب الرجال أيضاً.
وأوضح التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "كونك رجلاً لا يعني أنك محصنٌ من سرطان الثدي؛ يُصاب 1 من كل 100 رجل بهذا المرض، حافظ على صحتك وكن على دراية بالأعراض".
يُذكر أن أعراض سرطان الثدي، وفق منظمة الصحة العالمية، تشمل "كتلة في الثدي أو سماكة دون ألمٍ في كثيرٍ من الأحيان، وتغيُّر حجم الثدي أو شكله أو مظهره، وترصّع أو احمرار أو انطباع أو تبدل آخر في الجلد، وتغيير في مظهر الحَلمة أو تغيير في الجلد المحيط بالحَلمة (الهالة)، وسائل غير طبيعي أو دموي من الحَلمة".