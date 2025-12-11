للسيطرة على "القاتل الصامت".. 5 أطعمة تخفض ضغط الدم وتحمي القلب

يُعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر أمراض القلب شيوعًا، ويُعرف بـ"القاتل الصامت" نظرًا لعدم ظهور أعراض واضحة له في كثير من الأحيان. وتشير تقارير طبية إلى أن التغذية السليمة تُعد من أبرز أساليب الوقاية والسيطرة على هذا المرض، وفقًا لخبراء التغذية.