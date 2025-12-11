للسيطرة على "القاتل الصامت".. 5 أطعمة تخفض ضغط الدم وتحمي القلب

يُعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر أمراض القلب شيوعًا، ويُعرف بـ"القاتل الصامت" نظرًا لعدم ظهور أعراض واضحة له في كثير من الأحيان. وتشير تقارير طبية إلى أن التغذية السليمة تُعد من أبرز أساليب الوقاية والسيطرة على هذا المرض، وفقًا لخبراء التغذية.
وبحسب تقرير نشره موقع "هيلث ميل" الروسي، يوصي الأطباء بخمسة أطعمة فعالة في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية:
1. الثوم: يرخي الأوعية ويخفض الضغط بـ5–10 ملم زئبق
يحتوي الثوم على مركب الأليسين، الذي يساعد في إرخاء جدران الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية. وأظهرت الدراسات أن تناول فص إلى فصين من الثوم النيء يوميًا، أو استخدام مكملاته، يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 5 إلى 10 ملم زئبق.
2. الشمندر: تأثير سريع خلال ساعات
غني بالنترات، التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، مما يساعد على توسعة الأوعية الدموية. وتُظهر الأبحاث أن تناول عصير الشمندر يمكن أن يُحدث انخفاضًا ملحوظًا في ضغط الدم خلال ساعات. يُنصح بتناول 100 إلى 200 مل من العصير الطازج أو الشمندر المسلوق.
3. الموز والأسماك الدهنية: توازن ومرونة
الموز غني بالبوتاسيوم، الذي يساعد على موازنة تأثير الصوديوم في الجسم، ويُنصح بتناول حبة إلى حبتين يوميًا. أما الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، فتوفر أحماض أوميغا 3 التي تقلل الالتهابات وتحسن مرونة الأوعية، ويُنصح بتناولها مشوية من حصتين إلى ثلاث أسبوعيًا.
4. الشوكولاتة الداكنة: لمسة حلوة صحية
تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70%، وتُعد مصدرًا جيدًا للفلافونويدات، وهي مضادات أكسدة تساعد في خفض ضغط الدم بشكل معتدل. يُوصى بتناول 20 إلى 30 غرامًا مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.
5. نظام غذائي متكامل
يشدد الأطباء على أهمية دمج هذه الأطعمة ضمن نظام غذائي صحي يشمل تقليل تناول الملح، والسكر، والدهون المتحولة، والكحول، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتخفيف التوتر، لضمان الحصول على أفضل النتائج في السيطرة على ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.