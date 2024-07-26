الأولى من نوعها.. دراسة تكشف علاقة "مكملات غذائية" بتحسين وظائف المخ

وأشارت الدراسة إلى أن تناول نوعين من مكملات البريبايوتكس المصنوعين من ألياف نباتية رخيصة الثمن ومتوفرين بدون وصفة طبية في العديد من الدول حول العالم، قد يساعدان في تحسين الذاكرة لدى كبار السن، حسب موقع "ساينس أليرت".