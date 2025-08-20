باحثون يبتكرون تقنية جديدة لتصحيح البصر دون جراحة.. خطوة واعدة نحو ثورة طبية

وأُجريت التجربة على 12 عين أرنب، 10 منها مصابة بقصر النظر، حيث أظهرت النتائج تحسنًا في قدرة التركيز البصري، مع الحفاظ على سلامة خلايا القرنية وأشار الباحثان إلى إمكانية استخدام التقنية لعلاج بعض حالات عتامة القرنية الناتجة عن التعرض للمواد الكيميائية، التي تتطلب حاليًا زراعة قرنية كاملة.