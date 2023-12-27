"حلواني" يحذر من آيس كريم العربات: قد يسبب التسمم الغذائي

حذر استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن حلواني من الآيس كريم الذي يباع بواسطة السيارات المتنقلة والتي ترتاد الأحياء والمتنزهات، حيث إنه قد ترتبط به بعض المخاوف بشأن التسمم الغذائي بعد تناوله.
وأضاف: على الرغم من أن التسمم بالآيس كريم أمر غير شائع إلا أن هناك عدة دراسات علمية وثقت ذلك وفي بلدان مختلفة، فمن الممكن الإصابة بالتسمم الغذائي بعد تناول الآيس كريم من السيارات المتحركة بسبب تلوث الحليب، وهو المكون الرئيسي فيه، فأهم الأسباب الرئيسية من وراء التلوث تكمن في التعامل غير السليم مع مكونات الآيس كريم وتخزينها، وعدم كفاية تنظيف وصيانة آلات الآيس كريم، والتحكم غير المناسب في درجة الحرارة أثناء التخزين والنقل.
وتابع: ناهيك عن البيئة غير الخاضعة للرقابة، إلى جانب العاملين غير المدربين، إضافة إلى احتمالية تلوث الحليب قبل التبريد، فكل ذلك يمكن أن يزيد من خطر نمو البكتيريا، ولسوء الحظ فإن المساحات الضيقة في كثير من الأحيان في هذه السيارات وعدم إمكانية الوصول إلى مرافق غسل اليدين المناسبة يمكن أن تشكل تحديات أمام الحفاظ على ممارسة النظافة الكافية.
وقال: يجب تنظيف وتعقيم آلات الآيس كريم بانتظام عند الانتهاء؛ لمنع تراكم البكتيريا أو الفطريات والمعروفة بالعفن الذي يمكن أن يلوث ماكينة الآيس كريم من الداخل، ومع ذلك قد يهمل بعض البائعين المتنقلين أو يتجاهلون هذا الجانب المهم بسبب ضيق الوقت أو عدم المعرفة في أسس النظافة للعناية بالغذاء.
بالإضافة إلى ذلك أكد أنه يمكن أن يعلق خليط الآيس كريم أو الإضافات أو النكهات داخل الآلات بشكل متكرر خاصة إن لم يتم تنظيفها بشكل صحيح ويومي، مما يخلق أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا، ويمكن أن يسهم التنظيف غير الكافي لفوهات التوزيع وحجرات التخزين في تلوث الآيس كريم، مما قد يعرض المستهلكين لخطر التسمم الغذائي.
وبيّن "حلواني" أن من أشهر الحالات التي نشرت من قبل مركز مكافحة الأمراض عن تلوث الآيس كريم في أمريكا هي بكتيريا اللستيريا والتي تقتل في أمريكا سنوياً ما يزيد على 1600 شخص بسب التسمم الغذائي المرتبط بها؛ وذلك لقدرتها على تحمل البرودة.
وأكد "حلواني" أنه لضمان سلامة المستهلكين، من الضروري أن يفهم بائعو الآيس كريم اتباع النظافة والمحافظة على معداتهم بانتظام، ويشمل ذلك غسل اليدين بشكل صحيح، والتنظيف المنتظم لآلات وأدوات الآيس كريم الداخلية على وجه الخصوص، ومراقبة درجة حرارة التخزين والنقل.
وشدد على أنه ينبغي تدريب الموظفين على ممارسة سلامة الأغذية، مثل تحديد علامات الفساد أو الآيس كريم غير الآمن، وأن يكون جميع العمال حاملين لشهادات أساسيات التعامل مع الغذاء وهي شهادة عالمية يتم فيها تدريب العاملين على الطرق الصحيحة في التعامل مع المنتجات الحساسة القابلة للتلوث مثل الآيس كريم.
وأكد أنه من الضروري أن يتوخى المستهلكون الحذر عند شراء الآيس كريم من العربات المتحركة خاصة من يصطحبون أطفالهم والتأكد من أن البائعين يُظهرون التقيد بالنظافة السليمة، مثل ارتداء القفازات، واستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد، وأيضًا التحقق من التراخيص والشهادات التي تشير إلى الامتثال للوائح الصحة والسلامة.
وقد أثار مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً ومخاوف كبيرة، حيث أظهر المقطع بعض ماكينات الآيس كريم في العربات المتحركة مليئة بالأوساخ والديدان والناتجة عن سوء نظافة تلك الأماكن وما قد تسببه من أمراض لمستهلكيها.