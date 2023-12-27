"حلواني" يحذر من آيس كريم العربات: قد يسبب التسمم الغذائي

وأضاف: على الرغم من أن التسمم بالآيس كريم أمر غير شائع إلا أن هناك عدة دراسات علمية وثقت ذلك وفي بلدان مختلفة، فمن الممكن الإصابة بالتسمم الغذائي بعد تناول الآيس كريم من السيارات المتحركة بسبب تلوث الحليب، وهو المكون الرئيسي فيه، فأهم الأسباب الرئيسية من وراء التلوث تكمن في التعامل غير السليم مع مكونات الآيس كريم وتخزينها، وعدم كفاية تنظيف وصيانة آلات الآيس كريم، والتحكم غير المناسب في درجة الحرارة أثناء التخزين والنقل.