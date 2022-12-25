لماذا تحتار؟ هنا القائمة الكاملة لـ"أعراض كورونا والأنفلونزا ونزلات البرد"

كوفيد-19 وأعراضه

"ارتفاع في درجة الحرارة أو القشعريرة، وسعال جديد ومستمر، وهذا يعني السعال الشديد لأكثر من ساعة، أو 3 نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة، وفقدان أو تغيير في حاسة الشم أو التذوق، وضيق في التنفس، والشعور بالتعب أو الإرهاق، وآلام في الجسد، وصداع، والتهاب في الحلق، وانسداد أو سيلان الأنف، وفقدان الشهية، وإسهال، والشعور بالغثيان أو القيء".