لماذا تحتار؟ هنا القائمة الكاملة لـ"أعراض كورونا والأنفلونزا ونزلات البرد"

يهل موسم الشتاء كل عام، حاملًا معه أعراض نزلات البرد المعتادة؛ إلا أن هذا العام يشهد مزيجًا من إصابات فيروس كورونا، والإنفلونزا، وإنفلونزا (أ)، فكيف يمكن أن تفرّق بين أعراض هذه الأمراض المختلفة، لتميز طبيعة المرض الذي أصبت به؟
ويمكن توقع العديد من الأعراض، مثل التهاب الحلق، في جميع الأمراض؛ مما يجعل من الصعب معرفة المرض الذي يعاني منه الناس على وجه اليقين، ولتوضيح ذلك أدرجت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا "NHS"، القائمة الكاملة لأعراض كل مرض، والتي تشمل:
كوفيد-19 وأعراضه
"ارتفاع في درجة الحرارة أو القشعريرة، وسعال جديد ومستمر، وهذا يعني السعال الشديد لأكثر من ساعة، أو 3 نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة، وفقدان أو تغيير في حاسة الشم أو التذوق، وضيق في التنفس، والشعور بالتعب أو الإرهاق، وآلام في الجسد، وصداع، والتهاب في الحلق، وانسداد أو سيلان الأنف، وفقدان الشهية، وإسهال، والشعور بالغثيان أو القيء".
وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أعراض كوفيد-19 "تشبه إلى حد كبير" أعراض أمراض أخرى، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.
وأضافت: "حاول البقاء في المنزل، وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين إذا كانت لديك أعراض كوفيد-19، خاصة إذا كانت مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة أو إذا كنت لا تشعر بالراحة الكافية للذهاب إلى العمل أو القيام بأنشطتك العادية".
كما شددت على ضرورة "توخي مزيد من الحذر لتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص معرّض للإصابة بمضاعفات خطيرة جراء الإصابة بكوفيد"، لافتة إلى أنه "يمكن العودة إلى الأنشطة العادية عندما تشعر بتحسن أو عندما لا تكون لديك درجة حرارة عالية".
الأنفلونزا
أما بالنسبة للأنفلونزا التي اعتاد ملايين الأشخاص على الإصابة بها، خاصة خلال موسم الشتاء؛ فتشمل أعراضها: (ارتفاعًا مفاجئًا في درجة الحرارة، وآلامًا في الجسد، والشعور بالتعب أو الإرهاق، وسعالًا جافًّا، والتهاب الحلق، وصداعًا، وصعوبة النوم، وفقدان الشهية، والإسهال أو آلام في البطن، والغثيان أو القيء).
أنفلونزا (أ)
وتنتشر بشكل كبير في الوقت الحالي، أنفلونزا أ (Strep A)، التي على الرغم من أن معظم إصاباتها ليست خطيرة ويمكن علاجها بالمضادات الحيوية؛ فإنه في حالات نادرة يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة.
وأعراض أنفلونزا (أ) تشبه أعراض الأنفلونزا، وتضم: "ارتفاع درجة الحرارة، وتورم الغدد أو آلام الجسم، والتهاب الحلق (التهاب الحلق أو التهاب اللوزتين)، وطفحًا جلديًّا خشنًا مثل ورق الصنفرة (الحمى القرمزية)، والقوباء والقروح (القوباء)، وألمًا وتورمًا (التهاب النسيج الخلوي)، وآلامًا شديدة في العضلات، وغثيانًا وقيئًا".
نزلات البرد
مرض آخر عادة ما ينتشر في هذا الوقت من العام، هو نزلات البرد. وترتبط العديد من الأعراض بأمراض أخرى؛ لكن يمكن علاجها دون زيارة الطبيب، وعادة يشعر الناس بالتحسن في غضون أسبوع تقريبًا، وتشمل أعراضه: "انسداد أو سيلان الأنف، والتهاب الحلق، والصداع، وآلام العضلات، والسعال، والعطس، وارتفاع درجة الحرارة، وضغطًا في أذنيك ووجهك، وفقدان حاسة التذوق والشم".