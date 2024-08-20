لتغذية سليمة.. "سعود الطبية": 6 شروط يجب توافرها لتحضير وجبة إفطار صحية للطالب

وتشمل تلك الشروط "غسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل إعداد الطعام، وعدم استخدام ألواح تقطيع اللحوم أثناء تقطيع الفواكه والخضراوات، وتنويع الخيارات لزيادة القيمة الغذائية لوجبة الطالب، وحفظ الطعام في الثلاجة حتى وقت وضعه في الحقيبة صباحاً، ومراعاة ألا تزيد كمية الطعام على حاجة الطالب، وإغلاق الحقيبة بإحكامٍ وعدم تعريضها للشمس".