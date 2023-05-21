لأنه يصيب الشباب.. قلق عالمي من "ألزهايمر المبكر"

"يُعد ألزهايمر أحد أشكال الخرف، وقد يكون قويًّا بما يكفي لإضعاف قدرة الشخص على أداء المهام اليومية.. يصيب المرض بشكل رئيسي البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وما فوق؛ لكن ذلك لا يعني أنه لا يصيب الفئات العمرية الشابة".