تحذير طبي.. غسل الشعر يوميًّا يتسبّب في التهاب الجلد والطفح البثري

حذّر البروفيسور "غريغوري فلاكس" من قسم الأمراض الجلدية والزهرية بجامعة التكنولوجيا الحيوية، من غسل الشعر يوميًّا.

وقال "فلاكس" وفق وكالة "نوفوستي": لا ينصح أيضًا بعدم غسل الشعر لفترة طويلة؛ لأنه قد يؤدّي إلى التهاب الجلد والطفح الجلدي البثري، وغير ذلك.

وأضاف: وسائل العناية بالشعر مثل الشامبو وغيره المستخدمة في غسل الشعر والعناية به، لها تأثير كبير على حالة الشعر؛ لذلك عند غسل الشعر مثلًا بشامبو غير مناسب يوميًّا، قد يساعد على إزالة البروتين والدهون وتلف الطبقة الواقية للجلد، كما قد يساعد على نموّ الفطريات من نوع Malassezia وظهور القشرة.

وأردف البروفيسور "غريغوري فلاكس": يجب قبل اختيار وسائل العناية بالشعر مثل الشامبو وغيره، تحديد نوع الشعر؛ فمثلًا لا ينصح بغسل الشعر الجافّ أكثر من مرتين في الأسبوع. أما الشعر الدهني فمن الأفضل غسله ثلاث مرات في الأسبوع وحتى أكثر من ذلك. ومن الأفضل غسل الشعر باستخدام شامبو يحتوي على مكونات ذات خصائص مجففة وماصّة؛ لأنها تساعد على التحكم بالإفرازات الدهنية وتمنع اتساخ الشعر بسرعة.