تنبّهوا لها مبكرًا.. تعرف على الأعراض "الصامتة" لـ5 أنواع شائعة من السرطان

ويصبح ذلك الداء أكثر شيوعًا، بعد انقطاع الطمث، والعلامات التي يجب ملاحظتها هي: ألم في البطن، انتفاخ مستمر أو تورم في البطن، الشعور بالشبع بسرعة بعد الأكل، فقدان الشهية، الشعور بالتعب طوال الوقت، الحاجة الملحّة للتبول أو التبول بشكل متكرر، نزيف مهبلي بعد انقطاع الطمث، فقدان الوزن دون وجود حمية، وألم في الظهر.