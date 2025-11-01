4 فواكه تحافظ على صحة العين وتقلل إجهاد الشاشات .. تعرف عليها

كشفت دراسة نشرها موقع Onlymyhealth أن تناول فواكه غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات يمكن أن يساعد في تقليل إجهاد العين والوقاية من أمراضها المرتبطة بالعمر.
وأوضحت أن التوت الأزرق يعد من أقوى مصادر مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الشبكية من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي.
كما يُعتبر البرتقال غنيًا بفيتامين "سي"، الذي يدعم سلامة أنسجة العين ويُبطئ تَعتيم العدسة ويقي من إعتامها.
أما البابايا فتساعد في تقليل جفاف العين والالتهابات بفضل محتواها من الكاروتينات، في حين يُعد الكيوي مصدرًا ممتازًا لفيتامين "سي" واللوتين اللذين يعززان صحة الشبكية والبقعة الصفراء.
وأشار التقرير إلى أن النظام الغذائي الغني بهذه الفواكه لا يُغني عن النظارات أو الفحوص الطبية، لكنه يُشكّل درعًا وقائيًا ضد التدهور البصري والإجهاد الناتج عن استخدام الشاشات الطويل.