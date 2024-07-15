"سعود الطبية": توجَّه للطبيب المختص في حالة الشعور بأعراض حساسية العين

ونصحت مدينة سعود الطبية للوقاية من حساسية العين بالحصول على قسط كافٍ من النوم، وتجنُّب أشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية، وتجنُّب أسباب الحساسية، كالأتربة والملوثات الهوائية، ووضع كمادات المياه الباردة على العين مرات عدة يوميًّا. مؤكدة ضرورة التوجُّه للطبيب للحصول على الوصفة المناسبة لعلاج حساسية العين.