"سعود الطبية": توجَّه للطبيب المختص في حالة الشعور بأعراض حساسية العين

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ضرورة التوجُّه للطبيب المختص في حالة الشعور بأعراض حساسية العين، موضحة أهم أسباب الإصابة بالمرض، وسبل الوقاية منه.
وفي التفاصيل، قالت المدينة الطبية في إنفوجراف على "إكس" إن حساسية العين تظهر عندما يعاني البعض احمرارًا مع حكة مستمرة، إلى جانب نقص في القدرة على الرؤية بوضوح.
وأضافت بأن من أهم أعراض المرض: الإحساس بالحكة، وزيادة في إفراز الدموع، واحمرار وتورم في الملتحمة، والإحساس بالجفاف.
ومن أهم أسباب حساسية العين: الرياح المحملة بالأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس، والملوثات الهوائية، مثل عوادم السيارات.. وغيرها.
ونصحت مدينة سعود الطبية للوقاية من حساسية العين بالحصول على قسط كافٍ من النوم، وتجنُّب أشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية، وتجنُّب أسباب الحساسية، كالأتربة والملوثات الهوائية، ووضع كمادات المياه الباردة على العين مرات عدة يوميًّا. مؤكدة ضرورة التوجُّه للطبيب للحصول على الوصفة المناسبة لعلاج حساسية العين.