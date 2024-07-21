4 أعراض و5 نصائح في حال الإصابة.. "سعود الطبية" تحذّر من "ضباب الدماغ"

عرَّفت مدينة الملك سعود الطبية "ضباب الدماغ" أو ما يُسمى التفكير الضبابي؛ باعتباره أحد الاضطرابات الذهنية التي تؤثر في قدرة الشخص على التفكير والقيام بمختلف الأنشطة اليومية؛ حيث يشعر المصاب به بأن ذهنه ضبابي وغير صافٍ، ويتذبذب من حيث المدة ومدى شدّته.
وأكّدت "المدينة"، أن أبرز أعراض التفكير الضبابي تشمل "الشعور بالتشوش والاضطراب، ومشكلات في الذاكرة، وضعف التركيز وانعدام صفاء الذهن، وصعوبة تجميع الأفكار".
ونصحت "سعود الطبية" في حال الإصابة بهذه الحالة، بمحاولة تهدئة النفس، والقيام بجلسات تأمل، وتجنب التدخين والإكثار من مشروبات الكافيين، والحفاظ على نمط حياة صحي يتضمن حمية متوازنة، وممارسة الرياضة.