4 أعراض و5 نصائح في حال الإصابة.. "سعود الطبية" تحذّر من "ضباب الدماغ"

عرَّفت مدينة الملك سعود الطبية "ضباب الدماغ" أو ما يُسمى التفكير الضبابي؛ باعتباره أحد الاضطرابات الذهنية التي تؤثر في قدرة الشخص على التفكير والقيام بمختلف الأنشطة اليومية؛ حيث يشعر المصاب به بأن ذهنه ضبابي وغير صافٍ، ويتذبذب من حيث المدة ومدى شدّته.