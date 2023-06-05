يحق لك.. 6 أمور هامة يجب أن يحصل عليها المريض في عيادات الأسنان

وتحت عنوان "يحق لك" قالت صحة الرياض إنه من حق المريض في عيادات الأسنان الحصول على تقييم شامل لصحة الفم والأسنان، والتأكد من تعقيم الأدوات التي يتم استخدامها في الكشف والعلاج وأن الأكواب الورقية والمحارم وخلافه غير مستعملة، وتلقي التثقيف حول صحة الفم والأسنان وما يلبي الاحتياجات الخاصة بالمريض.