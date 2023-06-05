يحق لك.. 6 أمور هامة يجب أن يحصل عليها المريض في عيادات الأسنان

أوضحت صحة الرياض أن تجربة المريض وصحته محوران أساسيان في تقديم الخدمات الصحية، وبالتالي من حق المريض الحصول على كافة الخدمات في العيادات المختلفة.
وتحت عنوان "يحق لك" قالت صحة الرياض إنه من حق المريض في عيادات الأسنان الحصول على تقييم شامل لصحة الفم والأسنان، والتأكد من تعقيم الأدوات التي يتم استخدامها في الكشف والعلاج وأن الأكواب الورقية والمحارم وخلافه غير مستعملة، وتلقي التثقيف حول صحة الفم والأسنان وما يلبي الاحتياجات الخاصة بالمريض.
ومن حقوق المريض الأخرى في عيادات الأسنان العلاج لحالات الطوارئ خلال ساعات عمل العيادات مع إعطاء الأولوية لتخفيف الألم والتورم، وطلب جميع الإجراءات الوقائية من الأشعة السينية كلبس الواقي الرصاصي وواقي الغدة الدرقية، ومعرفة الخطة العلاجية المتبعة وعدد الجلسات المتوقع.