صُنْ قلبك وخفض الدهون الضارة.. 7 أطعمة تمنحك فوائد "الأوميغا 6"

الجوز نوع شائع من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية الهامة مثل الألياف والمعادن، بما في ذلك المنجنيز والنحاس والفوسفور والمغنيسيوم، ويمكن الاستمتاع بالجوز بمفرده كوجبة خفيفة مغذية، أو رشه على السلطات أو الزبادي أو دقيق الشوفان؛ لتعزيز المحتوى الغذائي لهذه الوجبات.