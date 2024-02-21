بمادة من زيت الزيتون.. بريطانيا تبشر العالم بعقار قد يعالج سرطان الدماغ القاتل

وتابعت: "لم يظهر علاج جديد لذلك المرض منذ ما يقرب من عِقدين من الزمن، ولهذا فإن هناك حاجة ماسّة إلى تسريع تطوير الأدوية، ونتطلع بشدة إلى نتائج التجارب الجارية، ونأمل بأن يصبح هذا العلاج متاحًا على نطاق واسع في نهاية المطاف".