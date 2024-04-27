10 أطعمة يجب الاحتفاظ بها داخل الثلاجة.. لا تتركها بمطبخك

3. دقيق الحبوب الكاملة

يحتوي دقيق الحبوب الكاملة على نسبة أعلى من الزيت، لذلك يمكن أن يفسد إذا تمّ حفظه في درجة حرارة الغرفة.

وقال الخبراء: "يمكن الحفاظ على نكهته عن طريق تبريده؛ ما يجعله مثاليا للخَبز".