استشاري جراحة مخ وأعصاب يكشف حقيقة زراعة شرائح إلكترونية داخل الدماغ

وأشار الدكتور عبدالرحمن ناظر إلى أن عمليات زراعة شرائح إلكترونية داخل الدماغ لعلاج أمراض معينة تُجرى في مستشفيات عدة بالسعودية، وتكون العملية عبارة عن زراعة أسلاك أو شرائح دقيقة جدًّا، وأقطاب في أماكن حدثت لها خلل في الدماغ، وتُسبب الرعاش والصعوبة في الحركة. وهذه الأسلاك تُزرع في الدماغ في خطوتين، وتوضع بشكل عميق جدًّا موصلة بأسلاك داخل بطارية، ترسل شحنات كهربائية مستمرة، وتسيطر على عمل المشكلة التي تسببت بخلل في الدماغ. وهي عملية آمنة جدًّا، والمضاعفات لا تتجاوز 1%.