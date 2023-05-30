استشاري جراحة مخ وأعصاب يكشف حقيقة زراعة شرائح إلكترونية داخل الدماغ

كشف الدكتور عبدالرحمن ناظر، استشاري جراحة المخ والأعصاب، أن فكرة زراعة شرائح إلكترونية قديمة جدًّا، وراودت العلماء منذ أكثر من 100 سنة، ولكن لم تجد الاستخدام الأمثل إلا في بدايات السبعينيات الميلادية، وكان أول علاج لها لمرض الرعاش، وأجريت أول عملية زراعة شرائح إلكترونية داخل الدماغ قبل 40 سنة، ومن وقتها تطورت، وما زالت لها استخدامات.
وأضاف الدكتور عبدالرحمن ناظر عبر برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: حاليًا زراعة شرائح إلكترونية داخل الدماغ موجودة، وأثبتت فاعليتها في أمراض مثل "الشلل الرعاش، والتوتر العضلي، والرعشة، والصرع، والوسواس القهري".. ولم يثبت علميًّا وطبيًّا في الوقت الراهن أنها تعالج "الشلل" والقدرة على المشي.
وأشار الدكتور عبدالرحمن ناظر إلى أن عمليات زراعة شرائح إلكترونية داخل الدماغ لعلاج أمراض معينة تُجرى في مستشفيات عدة بالسعودية، وتكون العملية عبارة عن زراعة أسلاك أو شرائح دقيقة جدًّا، وأقطاب في أماكن حدثت لها خلل في الدماغ، وتُسبب الرعاش والصعوبة في الحركة. وهذه الأسلاك تُزرع في الدماغ في خطوتين، وتوضع بشكل عميق جدًّا موصلة بأسلاك داخل بطارية، ترسل شحنات كهربائية مستمرة، وتسيطر على عمل المشكلة التي تسببت بخلل في الدماغ. وهي عملية آمنة جدًّا، والمضاعفات لا تتجاوز 1%.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن ناظر أن عمليات زراعة شرائح إلكترونية داخل الدماغ لعلاج بعض الأمراض تحقق تحسنًا لدى المرضى بنسبة تصل إلى 80%، وتُغير من حياة المريض تمامًا.