"شؤون الأسرة": التعامل برفقٍ ولِين يجعل الحياة أكثر إشراقًا وإبداعًا

وبثّ المجلس اليوم عبر حسابه في منصة "إكس" مقطع فيديو لمدير أحد مراكز الإرشاد الأسري د. إبراهيم بين مبارك بوبشيت، قال فيه: من الأخلاق خُلُق إذا وُجِدَ في حياة الإنسان ساعده أن يكون مبدعًا إنه خلق الرفق، عندما تكون رفيقًا رحيمًا لينا بالآخرين تخيل أن تكليفك برفق تخيل أن عملك برفق تخيل أنك تراعي الآخرين، تخيل أن أختك تقول: ودي لا أكلف عليك.. إنك تبادر بالمساعدة.