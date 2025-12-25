دراسة: اضطراب مواعيد النوم قد يرفع ضغط الدم بنسبة 71%
كشف باحثون من معهد Scripps Research الأمريكي سببًا غير متوقعًا لارتفاع ضغط الدم الشرياني لدى بعض الأشخاص، يتمثل في اضطراب مواعيد النوم، وليس مدته.
وبحسب ما نشرته مجلة JMIR، فإن الدراسة اعتمدت على بيانات تم جمعها من أجهزة اللياقة البدنية القابلة للارتداء، وأظهرت أن الأشخاص الذين يغيّرون وقت نومهم بمقدار ساعة واحدة فقط بين الليالي، يواجهون خطرًا أعلى للإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي بأكثر من ضعفين، وارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 71%.
وشملت الدراسة نحو 400 شخص بالغ، جُمعت بياناتهم الرقمية على مدار عامين، إلى جانب استبيانات صحية دورية، مما أتاح تحليلًا طويل المدى لأنماط النوم والسلوكيات المرتبطة بها.
وأوضح الباحثون أن انتظام النوم – أي ثبات مواعيد النوم والاستيقاظ – يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الصحة القلبية والوعائية، مشيرين إلى أن الأجهزة القابلة للارتداء يمكن أن تكون أداة فعالة لرصد المخاطر الصحية مبكرًا.
ورغم النتائج اللافتة، أكد القائمون على الدراسة أن العلاقة بين اضطراب النوم وارتفاع ضغط الدم لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد آلية التأثير بدقة، والتحقق من علاقة السبب والنتيجة بشكل قاطع.