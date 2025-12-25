دراسة: اضطراب مواعيد النوم قد يرفع ضغط الدم بنسبة 71%

وبحسب ما نشرته مجلة JMIR، فإن الدراسة اعتمدت على بيانات تم جمعها من أجهزة اللياقة البدنية القابلة للارتداء، وأظهرت أن الأشخاص الذين يغيّرون وقت نومهم بمقدار ساعة واحدة فقط بين الليالي، يواجهون خطرًا أعلى للإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي بأكثر من ضعفين، وارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 71%.