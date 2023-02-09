هل وجهك غير متناسق؟ طبيب يحذر من مضغ الطعام بفك واحد: ضمور!

حذّر أخصائي صحة أسنان المجتمع وعضو الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتور سمير بن عبدالله الثميري، من خطورة تناول الطعام ومضغه داخل الفم بطريقة "الأكل على فك واحد"، داعيًا لضرورة وأهمية الأكل بشكلٍ متوازٍ والاستفادة من كل الأسنان لحمايتها من الضمور والتقلّص وتراخي العضلات الذي قد يجعل شكل الوجه غير متناسق نتيجة ذلك.
وقال "الثميري" لـ"سبق": هناك العديد من المشاكل الصحية التي قد تحدث بسبب بعض السلوكيات الخاطئة التي قد لا يتنبّه لخطورتها البعض، وقد يعتقد بأن ما يمر به من بعض أعراض صحية أخرى لا علاقة لها بما يفعله أثناء تناول الطعام، كالصداع الناتج عن ارتخاء عضلات الفك وآلام الأذن.
وأضاف: تُسبّب هذه السلوكيات تراكمًا للجير على الأسنان الموجودة بالناحية المهملة، وسقوط الأسنان الناتجة عن مشاكل اللثة، والشعور بألم شديد عند المضغ؛ باعتباره منشطًا للدورة الدموية، كما يُسبّب التسوّس نتيجة تخزين الأطعمة المتبقية بالفم عليها وعدم تحريكها، وانحسار اللثة، وتكوّن البلاك والتكلّسات على الأسنان والتهابات اللثة بالجهة التي لا يتم الأكل عليها.
ووجّه "الثميري" نصائح عدة لمن تعرّضت أسنانه لهذه الأضرار نتيجة تلك السلوكيات الغذائية الخاطئة بقوله: قد تكون المضادات الحيوية واحدةً من أهم علاجات التهابات اللثة، وكذلك مرخي عضلات لعلاج مشاكل المضغ، بالإضافة لتنظيف الجير وعلاج التسوسّات وتعويض الأسنان المفقودة، وارشاد المريض بالطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان واستخدام الخيط المناسب لذلك.
كما أوصى بأهمية "مضغ العلك" على الجانب المهمل على فترات لتحفيزه والبدء بالأكل عليه بشكلٍ تدريجي، مؤكداً ضرورة وأهمية الكشف المبكّر عن مشاكل الأسنان وزيارة الطبيب بشكلٍ دوري والبدء في علاجها مبكّرًا، والوقاية خيرٌ من العلاج.