هل وجهك غير متناسق؟ طبيب يحذر من مضغ الطعام بفك واحد: ضمور!

وقال "الثميري" لـ"سبق": هناك العديد من المشاكل الصحية التي قد تحدث بسبب بعض السلوكيات الخاطئة التي قد لا يتنبّه لخطورتها البعض، وقد يعتقد بأن ما يمر به من بعض أعراض صحية أخرى لا علاقة لها بما يفعله أثناء تناول الطعام، كالصداع الناتج عن ارتخاء عضلات الفك وآلام الأذن.