4 أسباب رئيسية للإصابة بالعين السكرية و7 أعراض غير عادية.. هنا طرق الوقاية

وفيما يلي بعضُ علامات وأعراض مرض السكري التي يمكن للمريض أن يلاحظها في عينيه: رؤية ضبابية، أو رؤية كل شيء أكثر ضبابية، تغير الرؤية بشكل متكرر أحيانًا من يوم لآخر، المناطق المظلمة أو فقدان الرؤية، غير قادر على فهم أو اكتشاف الألوان، بقع أو خيوط داكنة (تسمى أيضًا عوامات)، ومضات من الضوء، وعدم ارتياح في زوايا العيون.