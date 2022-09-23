"ضرر لا رجعة فيه".. شعور "غريب" بيديك يعني نقص هذا الفيتامين بجسمك

ومن المعروف أن B12 هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، ويوجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، بما في ذلك منتجات الألبان، ويعتني هذا الفيتامين بالعديد من المهام في الجسم، من المساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء إلى العناية بوظيفة الجهاز العصبي المركزي.