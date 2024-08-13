"مرشدة للرضاعة الطبيعية": 66% من الأطفال محرومون من "الدم الأبيض"

وأضافت "الخطيب" في حديث إذاعي، أن الأمهات الملتزمات بالرضاعة الطبيعية في السعودية خلال الستة الأشهر الأولى، لا يتجاوزن 34% فقط، وهذا بمثابة ناقوس خطر؛ واصفة حليب الأم بـ(الدم الأبيض) لاكتنازه الخلايا الجذعية الحية والأجسام المضادة والهرمونات والأنزيمات المفيدة، كما أن الرضاعة الطبيعية تقلل من الإصابة بأمراض عديدة يمكن أن يتعرض لها الطفل؛ ومنها التقليل من "خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بنسبة 72%، وخطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي بنسبة 64%، وخطر الإصابة بمرض الأذن الوسطى بنسبة 50%، وكذلك يقلل من خطر الإصابة بالسمنة".