مختص محذراً من قلة النوم: تسبب معاناة من آلام الظهر الحادة بنسبة 66%

واعتبر معدو الدراسة بجامعة الطب والتكنولوجيا النرويجية، أن تغيير عادات النوم قد يكون المفتاح وراء الشفاء من آلام الظهر، وأن هناك دراسة بريطانية شملت 4300 شخص أعمارهم أكثر من 50 سنة، وكانوا بحالة صحية جيدة وبعد 3 سنوات وجد الباحثون أن 19% من المشاركين ظهرت لديهم أعراض متلازمة الألم العضلي الليفي (الفيبروميالجيا) التي تعتبر أحد الأمراض الروماتيزمية لكنه غير مناعي وأن أكثر العوامل ارتباطاً بظهور الألم وجود سوء جودة النوم، وأن حرمان الأصحاء من النوم العميق يسبب آلاماً منتشرة في الجسم.