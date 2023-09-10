كلها فوائد.. خبيرة تغذية: تناولوا هذه الفواكه والخضروات بقشرها

وتشير "منصوروفا" إلى أن قشرة المانجو تحتوي على العديد من الكاروتينات والبوليفينول والألياف الغذائية والفيتامينات. ولكن يمكن أن تحتوي قشرة المانجو على بقايا مبيدات الحشرات، كما أن لها مذاقًا غير مستساغ وبنية مزعجة، ويمكن أن تسبب الحساسية لاحتوائها على خليط من مركبات Urushiol العضوية الزيتية السامة.