احذر.. 4 أمراض خطيرة مرتبطة بعدم تغيير غطاء السرير

ذكرت "فيلسون": نتخلص من 500 مليون خلية من خلايا الجلد يوميًّا، والعديد منها ينسلخ بينما ننام في السرير. ويحب عث الغبار الصغير أن يتغذى على الخلايا المتساقطة، ويمكن أن تؤدي فضلاتها إلى إثارة الحساسية؛ مما يؤدي إلى تهيج الأكزيما المسببة للحكة".