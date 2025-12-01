تقرير: 7 علاجات طبيعية في كل منزل لتخفيف السعال ونزلات البرد

-حليب الكركم هو أحد أشهر العلاجات، حيث يحتوي على الكركمين وهو مركب مضاد للالتهابات، ويمكن تحضيره بخلط كوب حليب دافئ مع نصف ملعقة صغيرة كركم ورشة فلفل أسود لتعزيز امتصاص الكركمين.