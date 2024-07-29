"الغذاء والدواء": الموز مصدر غني بالفيتامينات.. الحصة الغذائية الواحدة تعادل حبة صغيرة

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الموز يعتبر مصدرًا غنيًا بالفيتامينات.
وقالت الهيئة: الموز يسهم بتنظيم ضغط الدم والتقليل من الشعور بالتعب.
وأضافت أن الموز غني بفيتامين "بـ 6" الذي يلعب دورًا مهمًا في التمثيل الغذائي، ويقلل الشعور بالتعب والإرهاق".
وأردفت: يحتوي كذلك على المغنسيوم المهم؛ للحفاظ على وظائف العضلات والأعصاب والتحكم في سكر الدم، وتنظيم ضغط الدم.
وأشارت الهيئة إلى أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يلعب دورًا في وظائف القلب والكلى.
وأكدت أن الحصة الغذائية الواحدة تعادل حبة صغيرة الحجم أو نصف حبة كبيرة.