إجازات أكثر ودوام أقل وإنتاجية أعلى.. شركات أمريكية تختبر عمل الـ4 أيام

وتعليقًا على هذه التجربة، قال ديفيد ليفنثال كبير المحررين الاقتصاديين في موقع "بيزنس إنسايدر": "في الولايات المتحدة، غيّر وباء كورونا كل شيء، بما في ذلك ما يتعلق بالموظفين الذين عملوا من منازلهم لشهور طويلة؛ لكن حتى اللحظة لا يوجد تحرك من قِبَل الحكومة الفيدرالية نحو العمل لأربعة أيام فقط؛ إلا أن الأمر سيختلف من شركة إلى أخرى؛ خاصة أنه بدأ يحصد أثرًا واسعًا مؤخرًا".