دراسة: تنظيف الأسنان يحميك من مرض مزمن لا علاج له

وفي الدراسة تابع فريق البحث 19 شخصًا، يُعتبرون في خطر مرتفع للإصابة بالتهاب المفاصل. ومن بين هؤلاء تم تشخيص 5 أشخاص بالمرض، وكان أولئك الذين أصيبوا بالتهاب المفاصل يعانون مستويات مرتفعة بشكل كبير من بكتيريا "بريفوتيلا"، التي تزدهر عادة في الفم، في أمعائهم في الأشهر التي سبقت التشخيص.