لا تضع فرشاة أسنانك بالحمام.. طبيب يوضح السبب الصادم

ومن الواضح أن غرفة النوم هي أفضل مكان لتخزين فرشاة الأسنان العادية أو الكهربائية، وفي حال بقائها داخل الحمام، فمن الأفضل شراء الأغطية الحافظة التي تمنع تسرب أي شيء من الخارج للفرشاة.