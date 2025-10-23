ثورة في علاج السمنة.. دواء يخفض الوزن 13.5% في 6 أشهر دون حقن أو هرمونات

شملت التجارب السريرية 9.500 مشارك، وسجلت نتائج مذهلة خلال 12 أسبوعاً فقط، حيث خفض أحد المشاركين مؤشر كتلته من 37.7 إلى 31.2. ومن المتوقع أن يُحدث هذا العلاج نقلة نوعية في علاج مشكلة زيادة الوزن، مع استمرار التجارب لتقييم فعاليته طويلة المدى.