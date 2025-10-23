ثورة في علاج السمنة.. دواء يخفض الوزن 13.5% في 6 أشهر دون حقن أو هرمونات

أظهر دواء "سيرونا" الجديد نتائج ثورية في مكافحة السمنة، حيث نجح خلال تجارب هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) في تخفيض الوزن بنسبة 13.5% خلال ستة أشهر دون حقن أو هرمونات.
ووفقاً لتقرير على موقع "ميديكال إكسبريس"، يتكون دواء "سيرونا" من كبسولات صباحية تحتوي على هيدروجيل بوليمري آمن، يتم تناوله مع الماء ليتحول إلى كتلة هلامية تتمدد في المعدة خلال 30 دقيقة، مما يُعزز الشعور بالشبع ويقلل السعرات الحرارية المتناولة بنحو 400 سعرة يومياً.
شملت التجارب السريرية 9.500 مشارك، وسجلت نتائج مذهلة خلال 12 أسبوعاً فقط، حيث خفض أحد المشاركين مؤشر كتلته من 37.7 إلى 31.2. ومن المتوقع أن يُحدث هذا العلاج نقلة نوعية في علاج مشكلة زيادة الوزن، مع استمرار التجارب لتقييم فعاليته طويلة المدى.
ويتميز "سيرونا" بعدم تأثيره على هرمونات الجسم، وخلوه من الآثار الجانبية الشائعة في أدوية التنحيف الأخرى مثل الغثيان ومشكلات الجهاز الهضمي.
وأكد البروفيسور جيمس بيرن من جامعة بريستول، الباحث الرئيسي في الدراسة: أنه "بديل ميسور التكلفة لعلاجات باهظة الثمن مثل أوزمبيك"، مشيراً إلى إمكانية استخدامه للحفاظ على الوزن حتى بعد التوقف عن الحقن الهرمونية.