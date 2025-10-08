باحثون أمريكيون يبتكرون علاجًا جذريًا لحصوات الكلى

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: الأولى تناولت كبسولات تحتوي على بكتيريا معدلة وراثيًا، بينما تلقت الثانية دواء وهميًا، واستمر العلاج لمدة شهر واحد، كما تناول جميع المشاركين مسحوق "البورفيرين" المذاب في الماء مع دواء مضاد لحموضة المعدة، لتهيئة بيئة مناسبة لنشاط البكتيريا.