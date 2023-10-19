مختص يحذر: هذه العوامل تزيد من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام.. تجنبوا السكريات

تحتفل القطاعات الصحية في جميع دول العالم غداً الجمعة باليوم العالمي لهشاشة العظام الذي يوافق 20 أكتوبر من كل عام، بهدف التوعية بالمرض وكيفية الوقاية منه ، ويركز شعار هذا العام على العلاقة المباشرة بين الهشاشة وكسور العظام، والتي تؤثر بشكل خطير وسلبي على جودة الحياة من حيث الألم، والعجز، والمتاعب الاجتماعية.
وفي التفاصيل، أوضح المختص في أمراض الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين، أن فقد العظام لا يسبب أي أعراض، ولذلك يمر بدون ملاحظة حتى يفقد قسم كبير من العظام ، لذلك سمي باللص الصامت ومن الشائع أن لا يشعر الفرد بأنه مصاب بهشاشة العظام حتى يتعرض لحادث بسيط يسبب كسوراً في الرسغ أو الورك.
وأضاف الدكتور "ضياء" أن هناك عدة عوامل تزيد من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام ، ومنها العوامل المتعلقة والمرتبطة بنمط الحياة كتناول بعض المشروبات أو المأكولات التي يمكن أن تؤثر على امتصاص الكالسيوم ، فبينما لا توجد دراسات مباشرة تربط الإفراط بتناول السكر بضرر العظام إلا أن الاستهلاك المفرط للسكر قد يمنع امتصاص واستخدام المعادن مثل الكالسيوم ويعطل التمثيل الغذائي لفيتامين D ، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وكسور العظام، التي يمكن أن تحدث بسبب أدنى ضغط على العظام المسامية أو الإسفنجية .
ونصح "ضياء" : لذا يفضل تناول السكريات باعتدال، مع الحذر الشديد في حال كان الشخص يعاني من حالات مرضية خاصة، ويفضل استبدال السكر الصناعي الضار بالفواكه الحلوة، والغنية بمضادات الأكسدة. ولفت ضياء إلى أن المشروبات الغازية تعتبر من العوامل المؤثرة على العظام ، إذ أظهرت دراسة المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أنها تسبب هشاشة العظام ليس فقط بسبب محتوى السكر المرتفع نسبياً والذي يبلغ 27 غراماً لكل علبة ، ولكن الفوسفات الموجود بها يسبب زيادة مستويات الحموضة في الدم مما يؤدي إلى استخلاص الكالسيوم من العظام عن طريق البول لتقليل مستويات الحموضة في الدم، فتنخفض كثافة العظام في الوركين وتزيد مخاطر الكسور في عنق عظم الفخذ.
وأشار الطبيب المختص في أمراض الروماتيزم ، إلى أن من العوامل أيضاً مشروبات الكافيين ، فالقهوة والشاي وبعض المشروبات الغازية تحتوي على مادة الكافيين ، وشرب القهوة من الأمور الضرورية في حياة الكثير من الناس، لاسيما في فترة الصباح ، إلا أنه يجب شرب القهوة بكمية معتدلة ، لأنه وجد أن استهلاك الكثير من المشروبات المحتوية على الكافيين يؤدي إلى تسرب الكالسيوم خارج العظام، بينما يساعد إضافة الحليب للقهوة أو الشاي في تقليل تأثيرهما على امتصاص الكالسيوم. وعن دور الملح والأطعمة الغنية بالبروتينات وتأثيرهما على هشاشة العظام قال الدكتور ضياء : من المعروف أن الصوديوم يسبب إفرازًا مفرطًا للكالسيوم عبر الكلى ، فكلما زاد تناول الأطعمة عالية الملوحة مثل النقانق والخبز والجبن ورقائق البطاطس واللحوم المعلبة زادت نسبة الكالسيوم المفقودة، أما بالنسبة للأطعمة الغنية بالبروتينات مثل اللحوم الحمراء فبالرغم من حاجتنا للبروتينات في نظامنا الغذائي لفوائدها العظيمة، إلا أن الإفراط في تناول البروتينات قد يأتي بنتائج عكسية، فهذه الأطعمة قد تتسبب في فرط إنتاج الكبريتات التي قد تتسبب في تسرب الكالسيوم خارج العظام.
وبين أن البقوليات قد تعيق قدرة الجسم على امتصاص بعض المواد الغذائية مثل الكالسيوم، إذ تحتوي بعض أنواع البقوليات (مثل البازلاء) على مواد تعيق امتصاص الجسم للكالسيوم ، لذا يجب تناول البقوليات باعتدال.
ونصح "ضياء" بتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الأكساليك بشكل زائد ، لأنه يكون مع الكالسيوم معقدات غير قابلة للذوبان، حيث تفرز عبر الأمعاء وتمنع امتصاص الكالسيوم ، ومن الأطعمة المحتوية على الكثير من حمض الأكساليك كالسبانخ، السلق ، اللوز ، الشمندر، الشوكولاتة ، عشبة الراوند ، كما يجب الإقلال من أطعمة الدهون لكونها تقلل من نسبة امتصاص الكالسيوم.
وأوصى أيضاً بضرورة ممارسة الرياضة ، فالقيام بتمارين رياضية بسيطة بشكل منتظم مثل المشي اليومي بمعدل 20-30 دقيقة أو الجري الخفيف يساعد على تقوية العضلات وبالتالي زيادة كثافة العظام ، والإكثار من تناول الماء بمعدل لترين يومياً، وذلك لأن العضلة تتألف بنسبة 75% من المياه حيث يمكن أن تخسر العضلة 10% من أدائها عندما تفقد 3% منها ، ومن أهداف الإكثار من تناول الماء أيضاً التخفيف من تركيز البول.