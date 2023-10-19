مختص يحذر: هذه العوامل تزيد من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام.. تجنبوا السكريات

وأشار الطبيب المختص في أمراض الروماتيزم ، إلى أن من العوامل أيضاً مشروبات الكافيين ، فالقهوة والشاي وبعض المشروبات الغازية تحتوي على مادة الكافيين ، وشرب القهوة من الأمور الضرورية في حياة الكثير من الناس، لاسيما في فترة الصباح ، إلا أنه يجب شرب القهوة بكمية معتدلة ، لأنه وجد أن استهلاك الكثير من المشروبات المحتوية على الكافيين يؤدي إلى تسرب الكالسيوم خارج العظام، بينما يساعد إضافة الحليب للقهوة أو الشاي في تقليل تأثيرهما على امتصاص الكالسيوم. وعن دور الملح والأطعمة الغنية بالبروتينات وتأثيرهما على هشاشة العظام قال الدكتور ضياء : من المعروف أن الصوديوم يسبب إفرازًا مفرطًا للكالسيوم عبر الكلى ، فكلما زاد تناول الأطعمة عالية الملوحة مثل النقانق والخبز والجبن ورقائق البطاطس واللحوم المعلبة زادت نسبة الكالسيوم المفقودة، أما بالنسبة للأطعمة الغنية بالبروتينات مثل اللحوم الحمراء فبالرغم من حاجتنا للبروتينات في نظامنا الغذائي لفوائدها العظيمة، إلا أن الإفراط في تناول البروتينات قد يأتي بنتائج عكسية، فهذه الأطعمة قد تتسبب في فرط إنتاج الكبريتات التي قد تتسبب في تسرب الكالسيوم خارج العظام.