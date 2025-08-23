هل تربط جلطة العين بإبر السمنة؟.. "النمر" يفنّد الشكوك ويوضح الموقف العلمي

أكّد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، أنه لا توجد أدلة قاطعة من التجارب السريرية العشوائية المضبوطة تثبت وجود ارتباط مباشر بين استخدام إبر السمنة، مثل سيماجلوتايد الموجودة في "أوزمبيك" و"ويغوفي"، والإصابة باعتلال العصب البصري الإقفاري غير الشرياني (NAION)، المعروف بجلطة العين.
وأشار "النمر" إلى أن بعض الدراسات الرصدية وتقارير أنظمة اليقظة الدوائية أظهرت إشارات محتملة لزيادة طفيفة في نسبة الخطر، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني، إلا أن هذه الزيادة تبقى غير مؤكدة سببيًّا، والخطر المطلق لا يزال منخفضًا جدًا، بمعدل حالة واحدة تقريبًا من كل 10,000 شخص.
وشدّد على ضرورة عدم استخدام إبر السمنة إلا بتوجيه من الطبيب المختص، مؤكدًا أن فوائد هذه العلاجات، لمن يحتاجها، تفوق بكثير الأعراض الجانبية المحتملة. وأوضح أنه لا ينبغي التوقف عن استخدام الإبر لمجرد القلق من خطر اعتلال العصب البصري، إلا إذا ظهرت بالفعل أعراض واضحة ومثبتة، وهو ما يتماشى مع الموقف الرسمي الصادر عن وكالة الدواء الأوروبية قبل نحو شهرين.
