هل تربط جلطة العين بإبر السمنة؟.. "النمر" يفنّد الشكوك ويوضح الموقف العلمي

وشدّد على ضرورة عدم استخدام إبر السمنة إلا بتوجيه من الطبيب المختص، مؤكدًا أن فوائد هذه العلاجات، لمن يحتاجها، تفوق بكثير الأعراض الجانبية المحتملة. وأوضح أنه لا ينبغي التوقف عن استخدام الإبر لمجرد القلق من خطر اعتلال العصب البصري، إلا إذا ظهرت بالفعل أعراض واضحة ومثبتة، وهو ما يتماشى مع الموقف الرسمي الصادر عن وكالة الدواء الأوروبية قبل نحو شهرين.