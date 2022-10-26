عكس الاعتقاد الخاطئ.. دراسة تكشف نتائج "صادمة" عن ألواح البروتين

غالبًا ما يُنظر إلى ألواح البروتين الشهيرة على أنها وجبة صحية وخفيفة، لكن ما وجدته دراسة حديثة قد يكون "صادمًا"؛ إذ قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الذين يتناولون لوحة بروتين واحدة كل يوم يعدون "أكثر عرضة لزيادة الوزن في غضون أسبوع" مقارنة مع الأشخاص الذين لا يتناولونها.