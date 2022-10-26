عكس الاعتقاد الخاطئ.. دراسة تكشف نتائج "صادمة" عن ألواح البروتين

غالبًا ما يُنظر إلى ألواح البروتين الشهيرة على أنها وجبة صحية وخفيفة، لكن ما وجدته دراسة حديثة قد يكون "صادمًا"؛ إذ قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الذين يتناولون لوحة بروتين واحدة كل يوم يعدون "أكثر عرضة لزيادة الوزن في غضون أسبوع" مقارنة مع الأشخاص الذين لا يتناولونها.
وفي التفاصيل، يعتقد الباحثون في جامعة ولاية أريزونا الأمريكية أنه "على الرغم من أن ألواح البروتين غالبًا ما تكون مغذية وصحية إلا أنها لا تُشبع بما يكفي لمنع الشخص من تناوُل المزيد في وقت لاحق"، حسب "سكاي نيوز عربية".
وباتت ألواح البروتين تنتشر بشكل كبير جدًّا في الولايات المتحدة؛ إذ بلغت مبيعاتها هذا العام 6.5 مليار دولار، وهو ضعف المبلغ المحقَّق في 2014.
وتحتوي معظم ألواح البروتين على نحو 200 سعرة حرارية، أي تقريبًا مثل تفاحتَيْن أو ثلاث بيضات متوسطة الحجم.
وتتبَّع الباحثون في هذه الدراسة عددًا من الشباب في العشرينيات من عمرهم؛ إذ طُلب منهم تناوُل نظامهم الغذائي المعتاد، مع منح بعضهم لوحة بروتين واحدة لمدة أسبوعين.
ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا لوحات البروتين ارتفع استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية بنحو 220 سعرة حرارية، بينما زادت كتلة الدهون لديهم بمقدار نصف كيلوجرام خلال الأسبوع الأول.
وذكرت الدكتورة كارول جونستون، الخبيرة الصحية بجامعة ولاية أريزونا، أن "مبيعات ألواح البروتين تُظهر نموًّا سريعًا عامًا بعد عام. وقد تمثل هذه الألواح مصدرًا فعالاً لمغذيات معينة، لكنها قد تزيد من إجمالي استهلاك الطاقة اليومي وخطر اكتساب كتلة الدهون وكتلة الجسم مع مرور الوقت".