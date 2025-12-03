وجبة يومية من الفول السوداني تعزز الذاكرة وتدفق الدم للدماغ

وأجريت الدراسة على يد باحثين من جامعة ماسترخت الهولندية، ونُشرت في مجلة "كلينيكال نوتريشن" العلمية، حيث أظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا 60 غرامًا من الفول السوداني غير المملح والمحمّص بقشرته يوميًا لمدة 16 أسبوعًا، سجّلوا تحسنًا في الذاكرة اللفظية بنسبة 5.8%.