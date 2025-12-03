وجبة يومية من الفول السوداني تعزز الذاكرة وتدفق الدم للدماغ

كشفت دراسة حديثة أن تناول الفول السوداني يوميًا يمكن أن يعزز الذاكرة وتدفق الدم في الدماغ لدى كبار السن خلال أربعة أشهر فقط.
وأجريت الدراسة على يد باحثين من جامعة ماسترخت الهولندية، ونُشرت في مجلة "كلينيكال نوتريشن" العلمية، حيث أظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا 60 غرامًا من الفول السوداني غير المملح والمحمّص بقشرته يوميًا لمدة 16 أسبوعًا، سجّلوا تحسنًا في الذاكرة اللفظية بنسبة 5.8%.
وعزا الباحثون هذا التحسن إلى احتواء الفول السوداني على حمض "ل-أرجينين" الأميني، الذي يعزز تدفق الدم إلى الدماغ، إضافة إلى مركبات حيوية موجودة في القشرة تساهم في حماية خلايا الدماغ.
وشملت الدراسة 31 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عامًا، وجميعهم يتمتعون بصحة جيدة دون تاريخ مرضي في القلب أو السكري أو حساسية من الفول السوداني، كما أنهم غير مدخنين، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتكوّنت الدراسة من مرحلتين: في الأولى تناول المشاركون 60 غرامًا من الفول السوداني يوميًا لمدة 16 أسبوعًا، وفي الثانية امتنعوا عن تناول الفول السوداني أو أي منتج من المكسرات لنفس المدة، مع فترة راحة استمرت 8 أسابيع بين المرحلتين.
وقام الباحثون بقياس تدفق الدم في الدماغ باستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي، واختبروا الأداء المعرفي من خلال اختبارات إلكترونية للذاكرة وسرعة التفكير وحل المشكلات، إضافة إلى متابعة ضغط الدم والنظام الغذائي.
وأظهرت نتائج التصوير أن تدفق الدم العام ارتفع بنسبة 3.6%، بينما ارتفع في المادة الرمادية بنسبة 4.3%. كما سُجّل تحسن في تدفق الدم بالمناطق المرتبطة بالذاكرة واللغة، وتقدّم المشاركون في اختبارات التذكر بعد 20 دقيقة من عرض قائمة كلمات.
وقال الباحث بيتر يوريس من جامعة ماسترخت: "تدفق الدم الكافي إلى الدماغ ضروري لتزويد الخلايا بالأكسجين والمواد المغذية، وهو أمر أساسي لنشاط الدماغ"، مضيفًا: "لقد أدهشنا أن يشمل التحسن جميع أنحاء الدماغ، لا مناطق محددة فقط".
ورغم النتائج المشجعة، أقر الباحثون بأنهم لا يزالون يجهلون الآلية الدقيقة التي يساهم بها الفول السوداني في تحسين الذاكرة وتدفق الدم.