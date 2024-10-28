راجع الطبيب فورًا.. انتبه لـ3 أعراض مبكرة لسرطان الأمعاء

وقال مركز سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة: "إذا كنت تشعر بالتعب الشديد طوال الوقت (الإرهاق) ولكنك لا تعرف السبب؛ فمن المهم التحدث مع طبيبك حتى يتمكن من مساعدتك في العثور على السبب، قد يكون سبب هذا التعب هو نقص خلايا الدم الحمراء السليمة في الجسم؛ وهو ما يُعرف بفقر الدم".