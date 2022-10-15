الصداع والدوخة والغثيان.. لا ينصح تناول القهوة في هذه الحالات؟

ووفقاً لها، يمكن أن يؤدي الكافيين إلى تفاقم حالة الإجهاد العصبي والقلق واضطراب النوم، إضافة إلى ذلك لا يُنصح بتناول القهوة في حالة عدم انتظام ضربات القلب والخفقان، ويمكن أن يخفّف من فعالية الأدوية المستخدمة.