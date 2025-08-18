طبيبة روسية تكشف 3 من أخطر الخرافات حول سرطان الثدي

شددت الطبيبة على أهمية الفحص الدوري بعد سن الأربعين، مشيرةً إلى أن التصوير الشعاعي للثدي الرقمي هو الأكثر استخداماً، ولكنه ليس كافياً دائماً. وأضافت: "التصوير الشعاعي للثدي قد لا يقدم معلومات كافية في عدة حالات: عندما يكون لدى المرأة أنسجة غددية كثيفة، أو إذا كانت المرأة ضمن فئة عالية الخطورة للإصابة بالسرطان، مثلاً، بسبب عامل وراثي وطفرات جينية". في مثل هذه الحالات، تنصح الدكتورة فاسيليفا باللجوء إلى التصوير بالرنين المغناطيسي، الذي يمكنه اكتشاف تكوينات تصل إلى 4 مم بدقة تصل إلى 99% دون التعرض للإشعاع.