طبيبة روسية تكشف 3 من أخطر الخرافات حول سرطان الثدي

كشفت الطبيبة الروسية، الدكتورة إيرينا فاسيليفا، أخصائية أمراض الثدي الروسية، عن ثلاث من أخطر الخرافات الشائعة حول سرطان الثدي، مؤكدةً أنها تعيق الكشف المبكر عن هذا المرض الذي يعتبر سبباً رئيسياً للوفاة بين النساء.
ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، حذرت الدكتورة فاسيليفا من أخطر هذه الخرافات، وهي الاعتقاد بأن غياب الأعراض أو الكتل يعني عدم وجود المرض. وأوضحت: "قد لا تظهر أعراض سرطان الثدي في مراحله المبكرة، ولن يعطي الفحص الذاتي أي نتيجة، لأن الكتل لم تظهر بعد. يمكن أن يتطور الورم على مدى أشهر وحتى سنوات دون أن يسبب ألماً أو تغيرات في شكل الثدي أو إفرازات محددة".
شددت الطبيبة على أهمية الفحص الدوري بعد سن الأربعين، مشيرةً إلى أن التصوير الشعاعي للثدي الرقمي هو الأكثر استخداماً، ولكنه ليس كافياً دائماً. وأضافت: "التصوير الشعاعي للثدي قد لا يقدم معلومات كافية في عدة حالات: عندما يكون لدى المرأة أنسجة غددية كثيفة، أو إذا كانت المرأة ضمن فئة عالية الخطورة للإصابة بالسرطان، مثلاً، بسبب عامل وراثي وطفرات جينية". في مثل هذه الحالات، تنصح الدكتورة فاسيليفا باللجوء إلى التصوير بالرنين المغناطيسي، الذي يمكنه اكتشاف تكوينات تصل إلى 4 مم بدقة تصل إلى 99% دون التعرض للإشعاع.
وأشارت إلى خرافة أخرى خطيرة تتمثل في الاعتقاد بأن سرطان الثدي يصيب النساء الأكبر سناً فقط. وأكدت: "يمكن أن يتطور الورم لدى النساء في سن مبكرة، خاصة إذا كان هناك إصابات في تاريخ العائلة أو طفرات جينية. لذلك، تحتاج الشابات من الفئة المعرضة للخطر إلى زيارة طبيب الثدي بانتظام وإجراء الفحوصات التي يصفها".